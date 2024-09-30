Казахстан бросает вызов России

Казахстан хочет увеличить экспорт газа в КНР, чтобы сохранить позиции на рынке и поддержать конкуренцию с Россией и Туркменистаном. QazaqGaz даже планирует проложить дополнительный газопровод для наращивания поставок. Астана и Пекин ведут переговоры об увеличении экспорта газа. За китайский газовый рынок в ближайшее время будут конкурировать Казахстан, Россия и Туркменистан. Россия заметно увеличила поставки газа в Китай после начала войны в Украине, поскольку лишилась рынков сбыта в Европе.

На этом фоне Астана становится ключевым альтернативным поставщиком. По словам Санжара Жаркешова, председателя правления АО «НК QazaqGaz», спрос на газ в Китае продолжает расти с каждым днём. Поэтому нацкомпания надеется договориться с китайской стороной о значительном увеличении объёмов экспорта. Помимо КНР, QazaqGaz рассматривает возможность новых поставок в другие страны — в первую очередь в Узбекистан.

Казахстан стремится нарастить производство газа, чтобы удовлетворить внутренний спрос и увеличить экспортную выручку. Сейчас страна, по оценке Bloomberg, отправляет в Китай около четырёх миллиардов кубометров газа в год при собственном потреблении в 21 млрд кубометров.