Новые приоритеты НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте назвал свои приоритеты на новом посту.

«Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация», – сказал Рютте. Он подчеркнул, что Украина «на вершине списка» его приоритетов.



Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Альянса.



«Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону», – подчеркнул Рютте.

В Пентагоне, комментируя ситуацию, заявили, что страны НАТО передадут свои вооруженные силы под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе.