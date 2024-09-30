Новые приоритеты НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте назвал свои приоритеты на новом посту.
«Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация», – сказал Рютте. Он подчеркнул, что Украина «на вершине списка» его приоритетов.
Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Альянса.
«Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону», – подчеркнул Рютте.
В Пентагоне, комментируя ситуацию, заявили, что страны НАТО передадут свои вооруженные силы под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе.
*** 12:30
Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генсека НАТО, сообщают зарубежные СМИ.
Новий генсек объявил Украину своим приоритетом.
Рютте сменил Йенса Столтенберга, который возглавлял альянс в течение последних 10 лет.