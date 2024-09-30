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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Новые приоритеты НАТО

обновлено 12:30
12:30 2136

Генсек НАТО Марк Рютте назвал свои приоритеты на новом посту.

«Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация», – сказал Рютте. Он подчеркнул, что Украина «на вершине списка» его приоритетов.

Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Альянса.

«Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону», – подчеркнул Рютте. 

В Пентагоне, комментируя ситуацию, заявили, что страны НАТО передадут свои вооруженные силы под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе.

*** 12:30

Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генсека НАТО, сообщают зарубежные СМИ.

Новий генсек объявил Украину своим приоритетом.

Рютте сменил Йенса Столтенберга, который возглавлял альянс в течение последних 10 лет.

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