Армянский архиепископ похвалил азербайджанских дипломатов

Азербайджан подготовил очень хороших дипломатов и реализует «очень четкую» стратегию, заявил патриарший делегат Западной Европы, представитель Католикоса всех армян в Ватикане, архиепископ Хажак Парсамян.

«Армении необходимо создать стратегию усиления. Азербайджанцы за эти 25 лет подготовили очень хороших дипломатов, у них имеется очень четкая стратегия, и они ее реализуют. Поэтому следует признать, что сегодня Азербайджан уже не тот, что был 30 лет назад. А для нашего усиления нам нужно найти форму единства», - сказал Парсамян.

Он отметил, что для Армении очень важно иметь свободный рынок: «Свободный рынок делает экономику сильной, а когда экономика страны сильна, то появляется больше возможностей для решения других проблем. Я считаю, что открытие границ с Турцией очень важно для свободного рынка», - отметил архиепископ.