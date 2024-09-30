Взрыв в бакинской школе
12:25 2712
В котельной столичной школы №42 прогремел взрыв, пострадал один человек.
Как сообщили в TƏBİB, пострадавший, 27-летний мужчина, получил ожоги обеих рук и спины 1-ой степени и доставлен в Республиканский ожоговый центр.
Сообщается, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону сотрудники фирмы-подрядчика проводили осмотр котельной, тогда и прогремел взрыв.
Серьезных повреждений не зафиксировано, уроки проводятся в обычном порядке.
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