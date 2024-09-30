Бои Израиля с «Хезболлой»

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут интенсивные бои со сторонниками ливанского движения «Хезболла» на юге республики. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«На юге Ливана идут интенсивные бои, в ходе которых члены «Хезболлы» используют городскую среду и население в качестве живого щита для проведения атак», - написал он в X (ранее Twitter).

В то же время хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» утверждают, что нанесли удары по военным объектам в Тель-Авиве и Эйлате с использованием беспилотных летательных аппаратов. По словам военного представителя движения Яхья Сари, сформированные мятежниками ВВС «нанесли удар по военной цели израильского противника» в Тель-Авиве с использованием БПЛА. Хуситы также запустили четыре беспилотника, нацеленных «на военные объекты» в Эйлате.

23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований ливанского движения «Хезболла», в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения. В ночь на вторник израильская армия объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.