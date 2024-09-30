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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Франция заговорила об отправке войск в Украину

12:54 1222

Франция не исключает возможности отправки контингента сухопутных войск на Украину. Об этом заявил государственный секретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад.

В интервью немецкой газете Berliner Zeitung он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что сейчас ничего нельзя исключать. По словам политика, эти слова остаются актуальными. Например, следует рассмотреть возможность проведения «учебных миссий». Однако, оговорился Хаддад, подобные решения должны приниматься только после подробных консультаций с союзниками.

На прямой вопрос корреспондента издания, сохраняется ли неизменной позиция Парижа по поводу возможности отправки французских войск на Украину, государственный секретарь ответил утвердительно. Он также выступил за необходимость предоставления Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.

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