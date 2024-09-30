Кремль «глубоко озабочен» поведением Израиля

Россия сохраняет глубокую озабоченность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и осуждает удары Израиля по Дамаску. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в контакте с нашими сирийскими друзьями. Подобные удары осуждаем по суверенному государству. География боевых действий расширяется, это ведет к дестабилизации и напряженности. Напряженность губительна для региона. Мы сохраняем глубокую озабоченность», — сказал представитель Кремля.