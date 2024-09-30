Во Франции скончался азербайджанский оппозиционер
13:50 350
Азербайджанский оппозиционер Видади Искендерли скончался во Франции. Об этом сообщил проживающий в этой стране журналист Ганимат Захид.
Он сообщил, что В.Искендерли, на которого 2 дня назад было совершено нападение, скончался. Врачи не смогли спасти ему жизнь.
Напомним, неизвестный нанес Искендерли многочисленные ножевые ранения.
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