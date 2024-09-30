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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Во Франции скончался азербайджанский оппозиционер

13:50 350

Азербайджанский оппозиционер Видади Искендерли скончался во Франции. Об этом сообщил проживающий в этой стране журналист Ганимат Захид.

Он сообщил, что В.Искендерли, на которого 2 дня назад было совершено нападение, скончался. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Напомним, неизвестный нанес Искендерли многочисленные ножевые ранения.

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