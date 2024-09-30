Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему?

На авиабазе Андравида в Греции начались крупнейшие учения Военно-воздушных сил НАТО RAMSTEIN FLAG 24. В учениях, которые пройдут с 30 сентября по 11 октября, задействованы около 140 самолетов - F-35 из США и Италии, Rafale и Mirage 2000 из Франции, Gripen из Швеции и Венгрии, Eurofighter Typhoon из Испании и Италии, а также самолеты поддержки из двенадцати стран Североатлантического альянса. Учения RAMSTEIN FLAG 24, которые впервые проводятся за пределами Федеративной Республики Германии, должны оптимизировать возможности Объединенных сил НАТО по принятию тактических решений в сложной оперативной обстановке. Командование ВВС Греции обратились к руководству НАТО с просьбой провести учения в воздушном пространстве их страны. Учитывая специфику учений, в ходе которых отрабатываются атаки ВВС как по наземным, так и по морским целям, а также географическую близость Греции к таким зонам интересов НАТО, как Ближний Восток и Черное море, руководство альянса пошло навстречу Афинам.

Как сообщается в пресс-релизе НАТО, учения проводятся с целью укрепить подготовку НАТО к воздушной и ракетной обороне, а также к борьбе с электронными помехами. ВВС стран НАТО, участвующие в учениях, будут объединять различные типы самолетов для участия как в наступательных, так и в оборонительных операциях, имитируя условия реального боя. Помимо этого, в учениях принимают участие греческие ВМФ и силы специальных операций, которые будут выполнять задачи разведки и целеуказания, а также развернут внутри страны системы ПВО. Любопытно, что одной из них будет российский ЗРК С-300, расположенный на острове Крит. Напомним в этой связи, что приобретение Турцией несколько лет назад российских ЗРК С-400 вызвало недовольство руководства НАТО и чуть не привело к разрыву дипломатических отношений Анкары с Вашингтоном. Одними из первых на авиабазе Андравида приземлились американские истребители-невидимки пятого поколения F-35, шведские Gripen и французские Rafale. А уже с пятницы стартовали первые демонстрационные полеты вокруг базы Андравида в регионе Западного Пелопоннеса. Как сообщают источники haqqin.az в Анкаре, Турция участия в этих учениях не принимает. Дело в том, что перед учениями турецкие ВВС должны были представить не только план полета, проходящего через афинский FIR (район полетной информации), охватывающий воздушное пространство Греции, но и, по данным МИД Греции, «различные участки международного воздушного пространства», в том числе, над турецкой акваторией Эгейского моря.