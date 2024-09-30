Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР

В Иране в результате вооруженного нападения погибли шесть человек, передает Tasnim.

Согласно сообщению, в результате вооруженного нападения неизвестных убит командир КСИР города Бента (провинция Систан и Белуджистан) Парвиз Кадходаи.

Во время нападения погиб также глава городского совета Бента Юсиф Ширани, двое военнослужащих и еще два человека. Два человека получили тяжелые ранения.