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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Алишер Усманов выиграл суд у немецкого телеканала

14:16 866

Земельный гамбургский суд признал клеветой прозвучавшие в эфире немецкого телеканала ARD заявления о том, что российский бизнесмен Алишер Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже.

Суд запретил телеканалу распространять подобные материалы под угрозой административного ареста или штрафа до €250 тыс. за каждый случай нарушения. Алишер Усманов с 2008 по 2022 год руководил Международной федерацией фехтования (FIE) и добровольно приостановил исполнение президентских полномочий из-за санкций ЕС.

Обвинения в адрес Усманова прозвучали в репортажах журналиста Хайо Зеппельта. Журналист утверждал, что Алишер Усманов якобы внедрил в фехтовальный спорт «систему подкупа судей», вынуждая их за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам.

Обвинения в адрес Усманова перепечатали немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at. Однако они изменили свои публикации по требованию адвокатов бизнесмена. ARD отказался исправить недостоверные утверждения, после чего Алишер Усманов подал в суд.

В пресс-службе Усманова подчеркнули, что ряд европейских СМИ уже признал, что не может доказать собственные утверждения в отношении бизнесмена. Поэтому подписали письменные обязательства прекратить их распространение.

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