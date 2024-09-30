Шольц планирует разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, в окружении Шольца планируют провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. Германская сторона официально еще не запрашивала разговор.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. В июне 2024 года Шольц в эфире ARD заявил, что поговорит с Путиным, если будет «о чем говорить».