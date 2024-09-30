В Африке вспышка смертельного вируса: почти 90% инфицированных умирают

Как отмечается, большинство погибших - работники здравоохранения. Чтобы остановить распространение вируса, власти Руанды ограничили до полусотни число людей, которые могут участвовать в похоронах.

В Руанде (Африка) зафиксирована вспышка вируса Марбург, который вызывает рвоту и кровотечение, уже погибло 9 человек, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, вирус, который вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку, убивает около 88% инфицированных. Симптомы включают летаргию, лихорадку, сильные головные боли, рвоту и диарею. У многих пациентов в конце первой недели к перечисленным проявлениям инфицирования присоединяется сильное кровотечение. В частности, в тяжелых случаях может идти кровь из носа, десен и глаз. Появление крови в рвотных массах, моче и кале говорит о внутреннем кровотечении.

«Заболевание было впервые обнаружено почти шесть десятилетий назад, когда вспышки произошли одновременно в лабораториях в Марбурге и Франкфурте в Германии, а также в столице Сербии Белграде. Другие недавние вспышки произошли в Уганде, Гане и Танзании», - говорится в публикации.