USD 1.7000
EUR 1.8940
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Южная Корея пригрозила покончить с Ким Чен Ыном

14:37 1100

Применение ядерного оружия КНДР приведет к «концу ее режима». Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе торжественной церемонии по случаю Дня вооруженных сил на аэродроме в Соннаме.

«Если Северная Корея попытается использовать ядерное оружие, она столкнется с подавляющим и решительным ответом нашей армии и союза Республики Корея и США. Этот день станет днем конца режима Северной Кореи», - сказал президент. Его выступление транслировал телеканал KBS. Позднее на центральной улице Сеула состоится военный парад.

«Северокорейскому режиму следует избавиться от иллюзий, что ядерное оружие защищает его», - утверждал Юн Сок Ёль. Он отметил, что с принятием Вашингтонской декларации союз Республики Корея и США стал «альянсом, основанным на ядерном» оружии. Южнокорейский лидер также заявил, что будет укреплять трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии.

Юн Сок Ёль отметил, что стратегическое командование Республики Корея, которое официально начинает работать 1 октября, станет ключевым подразделением по защите страны от «ядерной угрозы и другого оружия массового поражения» КНДР. В его ведении будут находиться такие системы вооружений, как баллистические ракеты «Хёнму», истребители F-35 и подводные лодки с баллистическими ракетами. Ожидается, что это командование будет тесно сотрудничать со Стратегическим командованием ВС США, отвечающим за американский ядерный арсенал.

Предполагается, что представители Республики Корея и Соединенных Штатов будут обсуждать совместные операции с участием американских стратегических средств и южнокорейской армии с ее обычными вооружениями.

Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему?
Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему? наша корреспонденция
13:46 3584
Израиль официально начал войну. «Хезболла» отступила на 5 км
Израиль официально начал войну. «Хезболла» отступила на 5 км все еще актуально
08:17 9088
Русские продвинулись в Угледаре. У ВСУ только одна улица
Русские продвинулись в Угледаре. У ВСУ только одна улица
15:15 823
У Азербайджана новый посол в России
У Азербайджана новый посол в России распоряжение президента
14:49 2882
«Хезболла» атакует штаб-квартиру «Моссад» и базу военной разведки
«Хезболла» атакует штаб-квартиру «Моссад» и базу военной разведки видео; обновлено 14:44
14:44 4722
Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР
Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР видео
13:57 3219
У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны?
У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны? haqqin.az из зала суда
12:16 5217
ЗангезурНаш
ЗангезурНаш наша аналитика
02:05 12555
Иран в панике
Иран в панике Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
08:41 10109
«Моссад» атаковал дом лидера военного крыла ФАТХа
«Моссад» атаковал дом лидера военного крыла ФАТХа обновлено
08:55 4080
Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?
Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?
30 сентября 2024, 22:40 7559

ЭТО ВАЖНО

Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему?
Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему? наша корреспонденция
13:46 3584
Израиль официально начал войну. «Хезболла» отступила на 5 км
Израиль официально начал войну. «Хезболла» отступила на 5 км все еще актуально
08:17 9088
Русские продвинулись в Угледаре. У ВСУ только одна улица
Русские продвинулись в Угледаре. У ВСУ только одна улица
15:15 823
У Азербайджана новый посол в России
У Азербайджана новый посол в России распоряжение президента
14:49 2882
«Хезболла» атакует штаб-квартиру «Моссад» и базу военной разведки
«Хезболла» атакует штаб-квартиру «Моссад» и базу военной разведки видео; обновлено 14:44
14:44 4722
Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР
Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР видео
13:57 3219
У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны?
У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны? haqqin.az из зала суда
12:16 5217
ЗангезурНаш
ЗангезурНаш наша аналитика
02:05 12555
Иран в панике
Иран в панике Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
08:41 10109
«Моссад» атаковал дом лидера военного крыла ФАТХа
«Моссад» атаковал дом лидера военного крыла ФАТХа обновлено
08:55 4080
Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?
Пакистанские истребители для Азербайджана. А индийские Су-30 – для Армении?
30 сентября 2024, 22:40 7559
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться