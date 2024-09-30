Южная Корея пригрозила покончить с Ким Чен Ыном

Применение ядерного оружия КНДР приведет к «концу ее режима». Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе торжественной церемонии по случаю Дня вооруженных сил на аэродроме в Соннаме.

«Если Северная Корея попытается использовать ядерное оружие, она столкнется с подавляющим и решительным ответом нашей армии и союза Республики Корея и США. Этот день станет днем конца режима Северной Кореи», - сказал президент. Его выступление транслировал телеканал KBS. Позднее на центральной улице Сеула состоится военный парад.

«Северокорейскому режиму следует избавиться от иллюзий, что ядерное оружие защищает его», - утверждал Юн Сок Ёль. Он отметил, что с принятием Вашингтонской декларации союз Республики Корея и США стал «альянсом, основанным на ядерном» оружии. Южнокорейский лидер также заявил, что будет укреплять трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии.

Юн Сок Ёль отметил, что стратегическое командование Республики Корея, которое официально начинает работать 1 октября, станет ключевым подразделением по защите страны от «ядерной угрозы и другого оружия массового поражения» КНДР. В его ведении будут находиться такие системы вооружений, как баллистические ракеты «Хёнму», истребители F-35 и подводные лодки с баллистическими ракетами. Ожидается, что это командование будет тесно сотрудничать со Стратегическим командованием ВС США, отвечающим за американский ядерный арсенал.

Предполагается, что представители Республики Корея и Соединенных Штатов будут обсуждать совместные операции с участием американских стратегических средств и южнокорейской армии с ее обычными вооружениями.