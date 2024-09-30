У Азербайджана новый посол в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Согласно другому распоряжению, подписанному главой азербайджанского государства, Рахман Мустафаев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов, одновременно постоянного представителя Азербайджанской Республики в Организации по запрещению химического оружия.