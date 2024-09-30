Плодотворное заседание Минтруда

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева со следующего года в стране будет обеспечено повышение минимальной зарплаты и минимальной пенсии. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии в министерстве.

На заседании была представлена информация о проделанной работе по совершенствованию нормативно-правовой базы в сферах труда, пенсий, инвалидности и других. Также было отмечено, что подготовлено более 20 проектов нормативно-правовых актов, касающихся создания негосударственных пенсионных фондов.

В настоящее время 52 вида пособий и пенсий назначаются проактивно, и продолжаются работы по увеличению охвата механизма проактивного назначения социальных выплат.

Подчеркнуто, что процесс окончательного медицинского обследования граждан, призванных на действительную военную службу, осуществляется с применением цифровых решений.

Отмечено, что в последние годы свободные средства Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования на случай безработицы успешно инвестированы в финансовые инструменты, а полученные доходы способствуют укреплению системы социальной защиты.

На заседании коллегией было утверждено еще 26 профессиональных и квалификационных стандартов в сферах электротехники, торговли и горного дела.

Обсуждены выполненные работы и будущие цели в областях труда, занятости, социального страхования, пенсий, инвалидности, социальной защиты, финансов и закупок.