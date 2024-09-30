Русские продвинулись в Угледаре. У ВСУ только одна улица
15:15 828
Российские войска существенно продвинулись в Угледаре Донецкой области Украины. Об этом свидетельствует карта Deep State.
Судя по ней, под контролем ВСУ находится только одна улица за пределами основной части города. Еще несколько кварталов находятся в серой зоне.
Вчера сообщалось, что россияне вошли в Угледар с запада и юга.
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