Русские продвинулись в Угледаре. У ВСУ только одна улица

Российские войска существенно продвинулись в Угледаре Донецкой области Украины. Об этом свидетельствует карта Deep State.

Судя по ней, под контролем ВСУ находится только одна улица за пределами основной части города. Еще несколько кварталов находятся в серой зоне.

Вчера сообщалось, что россияне вошли в Угледар с запада и юга.