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AZAL запустил SİMA İmza

для онлайн-покупок авиабилетов в Нахчыван
15:17 365

С 1 октября Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедряет цифровую подпись SİMA при онлайн-покупке авиабилетов по направлению Нахчыван. Нововведение направлено на цифровизацию и повышение уровня прозрачности процесса приобретения билетов на данном маршруте, информирует пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Согласно сообщению, пассажиры, желающие приобрести авиабилеты через официальный интернет-сайт и мобильное приложение AZAL, могут сделать это только после подтверждения своей личности с помощью SİMA İmza. Данная система отвечает высоким стандартам безопасности, а все операции защищены современными технологическими решениями.

Для использования SİMA İmza сначала необходимо скачать приложение SİMA и зарегистрироваться в нем. Данный процесс займет всего несколько минут. После этого пассажиры могут легко и быстро приобретать билеты на рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку онлайн. Видеоинструкция по регистрации в приложении SIMA доступна по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XWvnIORg1_E.

Весь процесс подтверждения личности полностью интегрирован в систему AZAL. При покупке билета на сайте пассажиры подтверждают свою личность, сканируя QR-код с помощью SİMA İmza. При приобретении авиабилета через мобильное приложение пассажиры переходят в приложение SİMA İmza и могут получить билет после завершения процесса. Эти меры способствуют увеличению онлайн-продаж билетов по направлению Нахчыван.

При покупке авиабилетов для нескольких пассажиров достаточно, чтобы только один из них прошел процедуру подтверждения личности с помощью SİMA İmza.

Видеоинструкция по приобретению авиабилетов с помощью SİMA İmza доступна по данной ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=2xmF2wwrW2k.

Пассажирам, планирующим путешествие по направлению Нахчыван и желающим приобрести авиабилеты онлайн, рекомендуется заранее скачать приложение SİMA и зарегистрироваться в нем. Нововведение распространяется исключительно на граждан Азербайджана.

SİMA İmza – это усиленная цифровая подпись нового поколения, основанная на облачных технологиях распознавания лиц. 

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