Генпрокурор об армянских сепаратистах

Завершено расследование уголовного дела в отношении сепаратистов, арестованных правоохранительными органами Азербайджана после антитеррористической операции в Карабахе в 2023 году. Продолжается ознакомление с материалами уголовного дела. Хочу отметить, что ознакомление с материалами следствия занимает достаточно длительное время. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что в данном процессе огромное количество пострадавших. При этом он подчеркнул, что все права обвиняемых обеспечиваются в соответствии с требованиями международного и национального законодательства: «У обвиняемых по несколько адвокатов. Адвокаты имеют право ознакомиться с материалами следствия. Обвинения, выдвинутые против них, достаточно серьезны.

Так, против них были выдвинуты обвинения в сепаратизме, уничтожении памятников истории и культуры, создании незаконных вооруженных формирований и так далее. Скорее всего, сейчас обвиняемые знакомятся с материалами следствия. После завершения ознакомления дело будет передано в суд».