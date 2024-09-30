Симонян уверяет: Армения готова к миру с Азербайджаном

Армения готова подписать согласованные пункты мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

По словам Симоняна, в настоящее время переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик, однако у Армении «есть политическая воля» для продвижения вперед в этом вопросе.

«Мы даже сегодня готовы подписать согласованные пункты», — сказал спикер парламента Армении.