Симонян уверяет: Армения готова к миру с Азербайджаном
15:25 750
Армения готова подписать согласованные пункты мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.
По словам Симоняна, в настоящее время переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик, однако у Армении «есть политическая воля» для продвижения вперед в этом вопросе.
«Мы даже сегодня готовы подписать согласованные пункты», — сказал спикер парламента Армении.
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