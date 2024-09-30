Послание Ильхама Алиева к азербайджанской нации

Итак, президент Ильхам Алиев выступил с двумя взаимосвязанными посланиями – открывая правительственное совещание экономического блока, а также напутствуя вновь избранный состав Милли Меджлиса VII созыва. В содержательном плане тезисы этих выступлений можно считать основным посланием 2024 года к азербайджанской нации. Проанализируем вместе с читателями haqqin.az главные позиции послания президента Азербайджана, чтобы понять, каковы предстоящие задачи нового парламента и действующего правительства.

Вернув силой оружия всеобъемлющий контроль над своей территорией, Азербайджан достиг момента полноценного разворота к своей земле и внутренним ресурсам. Речь идет об историческом переходе от дальнейшей эксплуатации запасов национальных недр к использованию совокупного потенциала Азербайджана как современного государства. То есть к полноте территории и творческим ресурсам. По существу, смысл нынешнего исторического момента состоит в полноценном обретении суверенитета над всем объемом возможностей Азербайджанского государства, данных ему историей и геополитикой. Именно поэтому в первой части своего послания к Милли Меджлису Ильхам Алиев предложил по-новому взглянуть на суверенитет Азербайджана.

Долгая дорога в дюнах Маршрут от государственной независимости до полного суверенитета оказался для Азербайджана достаточно длинным и занял в общей сложности более 30 лет, с октября 1991 года по сентябрь 2023-го. На этом пути было множество этапов - кризисных остановок, дерзких прорывов, обретения широкого набора таких инструментов, как формирование независимой и осторожной нефтеэкспортной политики, а также прочного фундамента валютных резервов. И наконец, то великое историческое достижение, которое выверенно точно передал Ильхам Алиев: "Впервые в истории нашей независимой страны президентские и парламентские выборы прошли на всей территории Азербайджана. Это - историческое событие. Вторая Карабахская война и полное восстановление нашего суверенитета – это историческое событие мирового масштаба... Азербайджанское государство продемонстрировало свою мощь, а наш народ показал всему миру свой несгибаемый дух. Поэтому я уверен, что 2024 год останется в истории именно с этой точки зрения". Суверенитет: от регионального к геополитическому Весьма символично, что отныне дата 20 сентября вбирает в себя сразу два национальных праздника - День нефтяника и теперь уже День суверенитета, отмечаемый как завершающая операция по освобождению Карабаха от сепаратистского режима. Два эти феномена связаны как стартовая платформа и достигнутая цель. Следует осознавать, что вызов суверенитету, а именно его наличие или отсутствие, является задачей, которую многие постсоветские страны решали по-своему и в разных обстоятельствах. Первый суверенитет (то есть факт независимости) был получен в результате распада СССР. Но не всем он достался как дарованное наследство. Азербайджану пришлось пройти войны, экономические кризисы, тяжелейший процесс формирования ответственной власти...

Суверенитет нужно было уметь защищать, тем более в условиях агрессии соседнего государства и деструктивной реакции части силового аппарата верховной советской метрополии. Укрепление суверенитета на региональном уровне, включая защиту границ, причем в таком сложном окружении, как у Азербайджана, находящегося под постоянным прессом исторических претензий соседей, — это вопрос не одного года. Он требует наличие жесткого силового каркаса, сбалансированной власти и ответственного лидера, эффективного правительства и работоспособного парламента, способного поддерживать динамику законодательных изменений, соответствующую темпу исполнительной власти. Но еще более сложная ситуация с суверенитетом второго порядка - глобальным позиционированием. Как и другие малые государства мира, Азербайджан, чтобы выторговать у западных доноров различные материальные блага, был поставлен в унизительные условия вынужденного ограничения собственных амбиций и законных интересов. В эпоху, когда приток западных инвестиций неизменно обуславливался политическими обязательствами. Стремление двигаться на Запад, в "сообщество богатых", укреплялось в коллективном сознании как иллюзиями о "богатой и справедливой жизни", так и реальным положением дел у себя на родине, страдающей от множества проблем эпохи тотального упадка. Не случайно, разрыв между "золотым миллиардом" и постсоветским пространством не ликвидирован до сих пор. Грубо говоря, в обывательском представлении суверенитет можно было променять на джинсы и гуманитарную помощь. Как неоднократно подчеркивал Ильхам Алиев, эта парадигма глубоко вошла в сознание общества, мешая в числе прочего развитию национального самосознания.

Отметим, что подобная ситуация вполне устраивает западное сообщество, которое продвигало в азербайджанское общество иллюзии интеграции в западный мир "на вторых ролях посредством СМИ, всевозможных центров, некоммерческих организаций в сферах образования, мониторинга "прав человека"… Проблема полноценного суверенитета на глобальном уровне заключалась в необходимости каким-то образом встроиться в западноцентричную систему, то есть в информационное пространство Запада. Именно оно и является главным ментором, отражающим ценность для западного мира той или иной страны, что создает так называемый парадокс навязанной конкуренции. Когда с одной стороны публично декларировалось, что все новые постсоветские государства обладают равным доступом к публичной и медиа репрезентации на Западе. Хотя на практике никакого информационного плюрализма и в помине не было. В результате Азербайджан сразу же оказался "распределенным" по отсекам шаблонов и маркеров. То есть в униженном положении, сопровождаемым ярлыками "династическая деспотия", petrol state и "угнетатель армянского мира". Победителем в соревновании так называемого "информационного плюрализма" выходили малые страны, имевшие или каким-то образом получившие доступ к монополисту, имеющему право на интерпретации всего, что только можно. То есть к западной медиамашине через лоббистов, политиков и боссов влиятельных корпораций. Как известно, армянское сообщество на Западе еще в начале ХХ века получило этот доступ и, по сути, бессрочную индульгенцию на любые публичные оценки, связанные с армянской проблематикой. Отсюда, кстати, эта уверенность и даже наглость Армении, уверовавшей в свою роль "сильного игрока", способного выйти победителем из любой конкуренции с Азербайджаном, базирующейся на прямом доступе к ядру "интерпретации всего", к политикам и элитам США и Франции.

В своем выступлении перед Милли Меджлисом Ильхам Алиев четко формулирует эти вызовы: "Страны, стоящие за Арменией, их деятельность, решения, резолюции и заявления показывают, что эта грязная игра против нас еще не окончена. Зарубежные круги, неспособные переварить нашу Победу, готовят против нас новые планы. Нет необходимости подробно останавливаться на этом. Но об этом свидетельствуют полученные нами данные. Именно в этом и состоит цель очернительных, клеветнических кампаний в СМИ - постоянно сохранять эту тему на повестке дня и жить надеждой когда-нибудь, если Азербайджан споткнется, ослабнет, снова начать эти грязные действия против нас. Мы должны это знать. Власти Азербайджана знают это. Наша общественность тоже должна это знать. Поэтому мы не можем позволить себе расслабиться". Азербайджанский маршрут Таким образом, стремящийся развиваться Азербайджан оказался перед навязанной ему дилеммой. Запад исподволь ставил Баку перед выбором между суверенитетом (то есть стремлением вернуть полный контроль над своими землями) и развитием (благосостоянием страны и народа). Нам говорили: сложившийся глобализационный расклад предполагает, что действовать надо с оглядкой на множество обстоятельств, которые вы не контролируете. Азербайджану указывали, что он обязан учитывать мнение США, позицию транснациональных корпораций, крупных международных западных инфлюенсеров, СМИ, которые формирует доминирующие нарративы, и подстраиваться под них. Но в их системе представлений тот же Карабах воспринимался как исконно армянская земля. Сама по себе сложная ситуация усугублялась тем, что лишь согласившись на такое положение вещей, Азербайджану обещали дать возможность пользоваться плодами глобализации, участвовать в международном разделении труда, использовать западные инструменты в международной торговле и в международных финансовых потоках...

Понятно, что в таком полузависимом положении ни о каком возвращении оккупированных территорий не могло быть и речи. Нужны были годы, чтобы, во-первых, нарастить физическую силу (систему вооружений и военно-кадровый потенциал), во-вторых, снизить зависимость от внешних доноров и стать полноценным экономическим субъектом в макрорегиональных масштабах, в-третьих, заручиться поддержкой союзников и партнеров из числа таких же развивающихся стран разного уровня. Сегодня эту группу государств называют "миром большинства", миром за пределами коллективного Запада. Причем ее можно ранжировать на партнеров "ближайших" и "дальних". Дальними для Азербайджана стали страны большого исламского сообщества и группа "Движения неприсоединения". А ключевые позиции в группе ближних заняли Турция, Россия и страны СНГ/ЕАЭС. Собственно, именно с этим сообществом дальнего и ближнего "большинства" и связаны самые главные политические достижения Азербайджана, сумевшего доказать необходимость слома навязанного ему глобального порядка приоритетов. Надо сказать, что Баку довольно быстро удалось найти общий язык с "незападными", развивающимися странами на огромном пространстве от Китая до Бразилии. Которые, как и Баку, все последние годы жили в парадигме навязанных дилемм. Да, у каждой страны и в каждом регионе они различны, но при этом они совершенно одинаково нацелены на ограничение их развития. Для Китая, например, эта дилемма выглядит как либо согласие на независимость Тайваня, либо сворачивание западных технологических инвестиций в китайское производство и перенос предприятий за пределы КНР. Не случайно, многие страны мира "большинства" вынужденно шли на ограничение своих геополитических и прочих амбиций, чтобы выторговать за капитуляцию определенные материальные возможности. В случае же, если эти страны проявляли гордость, то неизменно сталкивались с ограничениями и санкциями. Постепенно узел западных дилемм затягивался на шее стран "большинства" все туже, а предлагаемые за урезанный суверенитет западные "пряники" в виде каких-то возможностей развития и роста благосостояния неуклонно сокращались.

Правда в силе Но вернемся к выступлениям президента Алиева. Ответ Азербайджана на эти вызовы достаточно четко прослеживается по целому ряду шагов, которые получат дальнейшее развитие в 2025 году: - разумное увеличение военной силы Вот как это формулирует президент Азербайджана: "Теперь не только те, кто занимается политикой, но и, считаю, все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано. Архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, больше не существует, преобладает принцип "кто сильный, тот и прав", а некоторые крупные государства это уже вовсе не скрывают. По сути, на протяжении многих лет мы вели нашу политику в этом направлении. В период оккупации главной задачей всегда было наращивание нашей военной мощи, и ежегодно при утверждении государственного бюджета в Милли Меджлисе все видели, что первое место среди расходов бюджета занимали военные расходы. Так должно быть и сегодня". Действительно не секрет, что на азербайджанских военных заводах проводится постоянная масштабная модернизация – динамично закупаются новое оборудование, техника, комплектующие к оружию и боеприпасам, уменьшается зависимость от внешних поставок готовой техники, комплектующих и расходных материалов. Создание новых производственных мощностей с участием нескольких иностранных партнеров уже перешло в практическую плоскость. В этой связи знаковыми можно считать визит в Баку министра обороны Италии Гвидо Крозетто для участия в выставке ADEX-2024. Итальянский военно-промышленный комплекс, являющийся одним из сильнейших и старейших в Европе, - достаточно важная опора для Азербайджана. Особенно если учесть откровенно враждебную по отношению к Баку позицию Франции, а также нейтралитет, которого придерживается Германия в вопросах военной координации с Азербайджаном. В сложившейся ситуации основными военно-техническими партнерами Азербайджана в Европе являются Италия, Словакия и Венгрия. Есть и еще одна очень важная веха в усилении армии Азербайджана - впервые на вооружении ВВС появляется истребитель не советско/российского производства. Речь идет о многоцелевом JF-17 Block 3, созданном в кооперации важнейших азиатских партнеров Азербайджана - Пакистана и Китая. По оценкам зарубежных экспертов, за годы эксплуатации JF-17 Block 3 докажет, что является одним из самых мощных легких истребителей в мире.

- оборудование и укрепление государственной границы на оперативную глубину возможного посягательства. Длина азербайджано-армянской границы составляет более 500 километров. Причем рельеф и география этой, пока еще условной, границы очень сложны, граница проходит по местам со сложными климатическими условиями. Так, некоторые пограничные пункты наблюдения расположены на высоте более 3.000 метров. Помимо визуальных средств, охрана границ будет осуществляться с использованием инфраструктурных и технологических средств, которые позволят контролировать Армению на всю глубину ее территории. По словам президента Алиева, "…мы все должны знать, что это очень большая, широкомасштабная задача". И в самом деле, провокаций со стороны Армении можно ожидать в любой момент. Хорошо известно, что в последние три года армянская сторона интенсивно вооружается и проводит военные учения с Францией и США. В отличие от России, чье военное сотрудничество с Арменией приостановлено, эти страны вместе с Индией становятся основными военными донорами Армении. Президент Алиев констатирует, что "…в некоторых случаях это происходит явно, как в случае военного сотрудничества между Францией и Арменией, а в некоторых - тайно".

- работа над юридически обязательным документом с Арменией - мирным договором. Как неоднократно повторял президент, договор должен быть подписан на принципах Азербайджана с теми компромиссами, которые устраивают азербайджанскую нацию. "Но мы увидели, что все происходит с точностью до наоборот, - подчеркнул глава государства. - Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них последний вариант... В чем заключался этот ответ? Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора (!)" Ильхам Алиев напомнил, что на встрече в Праге в 2022 году Азербайджан пошел на компромисс, дав согласие, что в направлении условной границы со стороны Армении будет на два или три месяца размещена малочисленная наблюдательная миссия Евросоюза. Однако затем Брюссель без согласия Баку продлил сроки ее пребывания, увеличил численность наблюдателей и даже включил в нее представителей Канады, фактически превратив эту группу в миссию НАТО. После чего президент Азербайджана дал ясно понять тем, кто вооружает Армению, что "…они будут нести прямую ответственность за все будущие события и, естественно, официальным территориальным претензиям к нам должен быть положен конец. Их Конституция должна быть изменена, а Минская группа также должна быть упразднена".