Красный Крест навестил карабахских сепаратистов

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили «лидеров» бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана, с ними были проведены индивидуальные встречи, говорится в сообщении МККК.

«В соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условия их содержания. МККК также создает условия для восстановления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной», - отмечается в сообщении Красного Креста.

Правоохранительные органы Азербайджана после успешных локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года задержали в Карабахе и доставили в Баку главарей сепаратистского режима – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна и Давида Манукяна, экс-«госминистра» Рубена Варданяна.