В Москве раскритиковали Израиль

Россия выражает солидарность с «руководством и народом дружественного Ливана», подвергшегося «вооруженной агрессии» Израиля, говорится в заявлении МИД РФ в связи с наземной операцией Израиля в Ливане.

«Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших», - подчеркнули на Смоленской площади.

РФ решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия. Россия призывает Израиль вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта.