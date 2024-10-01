Финансовое вознаграждение для азербайджанских ученых

Основная цель награждения – повышение финансового благосостояния ученых, стимулирование их активности и увеличение количества статей, публикуемых в журналах с международным импакт-фактором, разъяснили в Миннауки.

По инициативе Министерства науки и образования ряд исследователей, работающих в научно-исследовательских институтах, получают материальное вознаграждение.

С июля текущего года ряду исследователей, работающих в научных учреждениях Министерства науки и образования и имеющих более высокие научные показатели, выплачивается до 1000 манатов в месяц.

Награждение применяется научно-исследовательскими институтами на основе «Методики расчета авторских баллов авторов научных работ», разработанной Государственным агентством по науке и высшему образованию (EATDA).

Расчет по методике проводился на основе наукометрических показателей, охватывающих 2018-2023 годы. Так, среди почти десяти тысяч азербайджанских исследователей, имеющихся в наукометрической базе данных Scopus, были проанализированы показатели 500 авторов, чьи научные труды опубликованы больше всего в стране в течение 2018-2023 годов (согласно готовому списку, определенному в Scopus). По результатам анализа начат процесс награждения ученых.

Подобные методы используют международные рейтинговые организации (Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education (THE), Shanghai Ranking (ARWU), высшие учебные заведения (Стэнфордский университет и т.д.).