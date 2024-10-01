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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

На дороге Баку – Газах перевернулся бензовоз: водитель погиб, пожар

заявление МЧС; видео
16:16 1431

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в бензовозе на участке автомагистрали Баку – Газах, проходящем по территории села Мюсюслю Уджарского района.

Как сообщили в министерстве, в связи с поступившей информацией на место ДТП были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Установлено, что пожар вспыхнул в баке бензовоза, который в результате аварии перевернулся на обочину, огонь перекинулся на близлежащее строение, существовал риск распространения пожара. Благодаря профессионализму пожарных огонь был локализован и потушен.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции бензовоза, перевозившего 40 тонн топлива, а также подсобное сооружение. Распространение огня на другие строения было предотвращено. На месте происшествия обнаружили тело водителя автомобиля.

Соответствующие органы проводят расследование.

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