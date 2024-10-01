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Мобильное приложение BakıKart не работает уже 2 месяца. Агентство просит не беспокоиться

16:48 966

Пользователи мобильного приложения BakıKart столкнулись с проблемой, которая длится уже почти два месяца. С начала августа они не могут пополнять баланс BakıKart с банковских карт через приложение. Деньги, оставшиеся на счетах, заблокированы, ими невозможно воспользоваться.

Как сообщили haqqin.az недовольные граждане, проблему до сих пор не устранили. Пополнить карту на данный момент можно только через терминалы и другие платформы, но их нехватка в некоторых местах создает для граждан трудности.

Эксперты в сфере IT отмечают, что устранение подобных технических неполадок обычно занимает 2-3 дня, однако приложение BakıKart остается недоступным с начала августа.

Агентство наземного транспорта Азербайджана подтвердило, что работы по устранению неисправности продолжаются: «Просим пассажиров для оплаты поездок в общественном транспорте временно пользоваться картой BakıKart и другими доступными альтернативами». В ведомстве заверили, что деньги на счетах пользователей не пропали, и после возобновления работы приложения они будут доступны для использования.

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