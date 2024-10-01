США перебросят три эскадрильи истребителей на Ближний Восток

США готовятся отправить три дополнительные эскадрильи истребителей и штурмовиков на Ближний Восток, сообщил журнал Air Force and Space Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, речь идет о двух эскадрильях истребителей F-16 Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle, а также одной эскадрилье штурмовиков A-10 Thunderbolt II. США также решили продлить сроки пребывания уже находящихся на Ближнем Востоке авиационных подразделений, чтобы увеличить общее число истребителей и штурмовиков в регионе, сообщили журналу источники.

30 сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам на брифинге, что на Ближний Восток будут переброшены дополнительные самолеты и «еще несколько тысяч» американских военнослужащих. Ранее министр обороны США Ллойд Остин «распорядился повысить уровень готовности к размещению дополнительных сил для реагирования на различные непредвиденные обстоятельства» на Ближнем Востоке.