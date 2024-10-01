USD 1.7000
EUR 1.8940
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

США перебросят три эскадрильи истребителей на Ближний Восток

16:57 476

США готовятся отправить три дополнительные эскадрильи истребителей и штурмовиков на Ближний Восток, сообщил журнал Air Force and Space Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, речь идет о двух эскадрильях истребителей F-16 Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle, а также одной эскадрилье штурмовиков A-10 Thunderbolt II. США также решили продлить сроки пребывания уже находящихся на Ближнем Востоке авиационных подразделений, чтобы увеличить общее число истребителей и штурмовиков в регионе, сообщили журналу источники.

30 сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам на брифинге, что на Ближний Восток будут переброшены дополнительные самолеты и «еще несколько тысяч» американских военнослужащих. Ранее министр обороны США Ллойд Остин «распорядился повысить уровень готовности к размещению дополнительных сил для реагирования на различные непредвиденные обстоятельства» на Ближнем Востоке.

Эрдоган – Израилю: «Легко не будет»
Эрдоган – Израилю: «Легко не будет»
17:48 368
«Оставаться невозможно»: Угледар сдается русским
«Оставаться невозможно»: Угледар сдается русским обновлено 17:35
17:35 2397
Мобильное приложение BakıKart не работает уже 2 месяца. Агентство просит не беспокоиться
Мобильное приложение BakıKart не работает уже 2 месяца. Агентство просит не беспокоиться
16:48 967
У Азербайджана новый посол в России
У Азербайджана новый посол в России распоряжение президента; обновлено 16:28
16:28 6285
Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему?
Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему? наша корреспонденция
13:46 5211
Израиль официально начал войну. «Хезболла» отступила на 5 км
Израиль официально начал войну. «Хезболла» отступила на 5 км все еще актуально
08:17 9520
Израиль бьет по Бейруту
Израиль бьет по Бейруту видео; обновлено 17:54
17:54 6249
Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР
Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР видео
13:57 4457
У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны?
У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны? haqqin.az из зала суда
12:16 6116
ЗангезурНаш
ЗангезурНаш наша аналитика
02:05 13052
Иран в панике
Иран в панике Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
08:41 10918

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган – Израилю: «Легко не будет»
Эрдоган – Израилю: «Легко не будет»
17:48 368
«Оставаться невозможно»: Угледар сдается русским
«Оставаться невозможно»: Угледар сдается русским обновлено 17:35
17:35 2397
Мобильное приложение BakıKart не работает уже 2 месяца. Агентство просит не беспокоиться
Мобильное приложение BakıKart не работает уже 2 месяца. Агентство просит не беспокоиться
16:48 967
У Азербайджана новый посол в России
У Азербайджана новый посол в России распоряжение президента; обновлено 16:28
16:28 6285
Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему?
Турция отказалась от крупнейших воздушных учений НАТО. Но почему? наша корреспонденция
13:46 5211
Израиль официально начал войну. «Хезболла» отступила на 5 км
Израиль официально начал войну. «Хезболла» отступила на 5 км все еще актуально
08:17 9520
Израиль бьет по Бейруту
Израиль бьет по Бейруту видео; обновлено 17:54
17:54 6249
Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР
Вооруженное нападение в Иране: среди убитых командир КСИР видео
13:57 4457
У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны?
У кого собирали и кому отдавали деньги офицеры Минобороны? haqqin.az из зала суда
12:16 6116
ЗангезурНаш
ЗангезурНаш наша аналитика
02:05 13052
Иран в панике
Иран в панике Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
08:41 10918
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться