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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Армия Израиля уничтожает иранское оружие

17:02 1041

Военные спецназа Армии обороны Израиля совершили десятки рейдов на территории Ливана, уничтожив вооружение и инфраструктуру «Хезболлы», в том числе подземные сооружения, сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, выступая со специальным заявлением о ходе операции «Стрелы Севера».

Хагари отметил, что в ходе рейдов уничтожены современные образцы оружия «Хезболлы», некоторые были получены из Ирана.

Хагари утверждает, что всего нейтрализовано около 700 целей.

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