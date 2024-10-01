Армия Израиля уничтожает иранское оружие

Военные спецназа Армии обороны Израиля совершили десятки рейдов на территории Ливана, уничтожив вооружение и инфраструктуру «Хезболлы», в том числе подземные сооружения, сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, выступая со специальным заявлением о ходе операции «Стрелы Севера».

Хагари отметил, что в ходе рейдов уничтожены современные образцы оружия «Хезболлы», некоторые были получены из Ирана.

Хагари утверждает, что всего нейтрализовано около 700 целей.