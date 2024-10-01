Богатейшие россияне стали еще богаче

С начала 2024 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $31,025 млрд, следует из Bloomberg Billionaires Index.

Лидером среди россиян стал президент «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на $1,57 млрд. За сентябрь российские миллиардеры в сумме заработали около $3 млрд.

В топ-5 богатейших россиян вошли: Владимир Потанин ($32,6 млрд); председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (+$4,27 млрд, до $28,2 млрд); совладелец «Лукойл» Вагит Алекперов (рост на $2,83 млрд, до $27,5 млрд); владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (+$5 млрд, до $25,9 млрд); совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (снижение на $2,27 млрд, до $25,2 млрд).