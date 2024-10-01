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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Эрдоган – Израилю: «Легко не будет»

17:48 349

Международное сообщество должно остановить действия Израиля в Ливане. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Израиль в этот раз проник на территорию Ливана по суше… Он использует все средства, чтобы втянуть страны региона в созданный им кризис. Он предпринимает всевозможные провокации. На прошлой неделе на Генассамблее ООН я ясно сказал, что ООН должна пресечь эту агрессию», - заявил Эрдоган, выступая в парламенте страны.

«Я открыто и четко указываю Израилю: в этот раз наземная операция в Ливане не будет для него такой же, как в прошлые годы. Все теперь совсем иначе. Ливан и его позиции другие. Так же легко не будет», - полагает турецкий президент.

Эрдоган указал, что Ливан находится недалеко от границы Турции: «До Ливана нам ехать всего два часа на машине. До региона, в котором происходит оккупация, террористические атаки, бойня. Так что это все происходит непосредственно вблизи от нас. И я говорю всем, кто призывает нас не вмешиваться и сохранять нейтралитет. Мы во что бы то ни стало продолжим бороться за то, чтобы это было остановлено, а Израиль был наказан. Мы останемся на стороне наших ливанских братьев и поможем им всем, чем сможем», - сказал президент Турции.

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