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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Иран дождется ночи и нанесет удар

новость дополнена
18:32 2815

У США есть данные о том, что Иран намерен нанести ракетный удар по Израилю в ближайшее время, заявляет военно-политический аналитик Axios и CNN Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этой атаки. Прямое военное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана», - цитирует Равид источник.

США также отметили, что активно поддерживают подготовку к защите Израиля от этого нападения и подчеркнули, что прямое военное нападение Ирана на Израиль приведет к серьезным последствиям для Тегерана. По данным Вашингтона, для атаки будут использоваться баллистические ракеты.

Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари подтвердил, что Израиль получил предупреждение от США, но на текущий момент не зафиксировано признаков угрозы со стороны Ирана.

Как сообщает издание The New York Times, Иран ударит по Израилю в течение следующих 12 часов, после наступления темноты.

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