У России заканчиваются пушки

Аналитики смогли идентифицировать на российских базах хранения только 70 орудий этого типа, все остальное уже снято с хранения.

При этом исследователь Cyrus отметил, что пик зафиксированных потерь МТ-12 ВС РФ пришелся на июль и август этого года, поле чего отмечено снижение.

Если эта тенденция снижения потерь будет и дальше фиксироваться - скорее всего это будет означать нарастающие проблемы русских с восполнением потерь именно этих пушек.