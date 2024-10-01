У России заканчиваются пушки
У российской армии истощаются запасы 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира», сообщают зарубежные OSINT-аналитики.
Аналитики смогли идентифицировать на российских базах хранения только 70 орудий этого типа, все остальное уже снято с хранения.
При этом исследователь Cyrus отметил, что пик зафиксированных потерь МТ-12 ВС РФ пришелся на июль и август этого года, поле чего отмечено снижение.
Если эта тенденция снижения потерь будет и дальше фиксироваться - скорее всего это будет означать нарастающие проблемы русских с восполнением потерь именно этих пушек.