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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

У России заканчиваются пушки

18:31 1340

У российской армии истощаются запасы 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира», сообщают зарубежные OSINT-аналитики.

Аналитики смогли идентифицировать на российских базах хранения только 70 орудий этого типа, все остальное уже снято с хранения.

При этом исследователь Cyrus отметил, что пик зафиксированных потерь МТ-12 ВС РФ пришелся на июль и август этого года, поле чего отмечено снижение.

Если эта тенденция снижения потерь будет и дальше фиксироваться - скорее всего это будет означать нарастающие проблемы русских с восполнением потерь именно этих пушек.

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