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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
Новость дня
Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Нетаньяху выходит на связь с Путиным

18:46 1207

Израильский портал Ynet сообщил о контактах по возможному телефонному разговору премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина во вторник вечером.

Последний разговор двух лидеров состоялся 10 декабря 2023 года. Тогда Нетаньяху, как сообщили в пресс-службе Кабмина, раскритиковал сотрудничество России и Ирана и выразил разочарование антиизраильской позицией относительно войны с ХАМАС, которую Россия заняла в ООН и на других площадках.

 

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