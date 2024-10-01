Нетаньяху выходит на связь с Путиным

Израильский портал Ynet сообщил о контактах по возможному телефонному разговору премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина во вторник вечером.

Последний разговор двух лидеров состоялся 10 декабря 2023 года. Тогда Нетаньяху, как сообщили в пресс-службе Кабмина, раскритиковал сотрудничество России и Ирана и выразил разочарование антиизраильской позицией относительно войны с ХАМАС, которую Россия заняла в ООН и на других площадках.