Абу Алаа аль-Валае, командир поддерживаемого Ираном иракского ополчения «Бригады Сайида Аль Шухады», выступил с кратким заявлением с угрозами в адрес Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). С ликвидацией Насраллы жизнедеятельность иракских прокси не закончилась. Но продолжилась она несколько неожиданно. Теперь каждый полевой командир занялся пиаром, стараясь показать, что он ни чуточки не боится, готов продолжать борьбу и готов страшно отомстить. Как Израилю, так и его союзникам в регионе. За несколько дней до гибели Насраллы этот самый Абу аль-Валае, возглавляющий одно из подразделений иракской «Катаиб Хезбола», направил ему письмо. Прочувственное такое, в котором говорилось: «Если «Хезболла» потеряет тысячу мучеников, то мы направим на помощь ей 100 000 героев», которые только и ждут сигнала, чтобы «затопить границы с Израилем и окопы в Ливане».

И что лично меня всегда удивляет, подобные заявления воспринимаются рядом экспертов - и уж тем более журналистами – вполне серьезно, не меньше, чем признак того, что это может перерасти в масштабную войну, которая охватит весь регион. Известный политик XX века в схожих обстоятельствах как-то спросил в ответ на подобные угрозы: «А сколько у римского Папы дивизий?». Так и здесь – прежде чем пугаться, и вообще – объективно оценивать заявления подобного рода, нужно первоначально поинтересоваться численностью «Катаиб Хезбола». В ее распоряжении сейчас три тысячи активных штыков. У Абу аль-Валае в его «Бригадах Сайида Аль Шухады» - около семисот. Где он возьмет для своих коллег и ливанской «Хезболлы» «сто тысяч героев» – тайна великая есть. Но такого рода нестыковки ни полевых командиров, ни «экспертов», оценивающих их заявления, совершенно не смущают. Ведь говорил же совсем недавно аль-Валае: «Мы изгнали американцев из Ирака» - и никто ему не сказал, мол, привираете, командир. А потом, кто это «мы», «Бригады Сайида Аль Шухады», что ли? Так из «героического» за ними числятся только пара ракетных атак на американскую военную базу по принципу «ночью подкатили пару направляющих труб, выстрелили и тут же в ночи и растворились». Да организация регулярных поборов с мелких лавочников-суннитов. Вот и все, а туда же, «мы изгнали». Теперь эти полевые командиры объявляют войну Израилю и Эмиратам, которые считают передовой базой израильтян в регионе. Видимо, уже изгладилось из их памяти, как 8 февраля в Багдаде был ликвидирован лидер «Катаиб Хезболлы» Абу Бакир аль-Саади. В ходе не самой сложной операции, одного ударного беспилотника оказалось достаточно, чтобы он и трое его охранников буквально сгорели на работе.