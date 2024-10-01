Госкомитет подготовил ролик о минной угрозе

В рамках реализации I Государственной программы мероприятий по «Большому возвращению» в Карабах и Восточный Зангезур на сегодняшний день переселено более 8500 бывших вынужденных переселенцев.

Обеспечение комфортного и безопасного возвращения переселенцев на родину является приоритетной задачей. Однако угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях все еще остается. Для устранения этой опасности, помимо проведения соответствующих очистительных работ, также осуществляется работа по информированию населения.

В соответствии с I государственной программой по «Большому возвращению», Государственный комитет подготовил новый видеоролик в рамках мероприятий по информированию и агитации, который призывает людей быть бдительными в отношении минной опасности и соблюдать требования предупреждающих знаков.