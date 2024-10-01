Китайские деньги – не халява… Не для себя, а для государства

Время гигантомании, супермасштабных инфраструктурных проектов, которое было визитной карточкой китайско-африканского сотрудничества, уходит в прошлое. На смену ему приходит время целевых инвестиций Пекина в проекты, которые в перспективе принесут максимальную отдачу, от солнечных батарей до сельского хозяйства. Иными словами, китайская стратегия в отношении Африки вновь меняется. Вновь – поскольку соответствующие программные документы принимались Китаем в 2006, когда экономическое сотрудничество Пекина с Африкой только формировалось, в 2015, когда Черный континент сопрягался с китайской стратегией «Пояс и путь», и в 2021, после чего последовал ковид, серьезно подкорректировавший мировую экономику. Иными словами, смена стратегий Пекином в отношении Африки – это не метания из стороны в сторону, а регулярная корректировка программ по итогам уже существующих практических результатов и общей ситуации, вызванной изменениями как в мире, так и на Африканском континенте, включая сюда и деятельность конкурентов из США и Европы.

Поскольку это только на первый взгляд Запад покидает Африку. Ничего подобного, он по-прежнему там крайне активен и в финансово-инвестиционном отношении, и в реализации инфраструктурных проектов, одним из которых является строительство «экономического коридора «Ангола - Демократическая Республика Конго – Замбия –Танзания, побережье Индийского океана». О создании азиатско-африканского коридора роста объявила и Япония с Индией, правда, они еще даже не приступили к полноценным проектным работам, пока этот коридор существует только в виде презентаций в PowerPoint и 3D-макетах, но кто знает, как будет дальше. Словом, Пекину ослаблять свое внимание к Африке нельзя ни на минуту, как нельзя снижать и масштабы инвестиций. Что он и делает, во-первых, выделяя 1 миллиард долларов на строительство железной дороги ТАЗАРА, которая свяжет богатую полезными ископаемыми, но не имеющую выхода к морю Замбию с индо-тихоокеанским побережьем Танзании. Во-вторых, выделяя на инвестиции в Африку 51 миллиард долларов в течении трех лет. И наконец, пообещав на Форуме по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC), прошедшему месяц назад в Пекине, к 2027 году создать на Черном континенте не менее миллиона рабочих мест. Существует два устойчивых мифа о деятельности Китая в Африке. Первый из них, что Пекин выкачивает оттуда природные ресурсы, ничего не давая взамен. Факты утверждают обратное, и примером тому ЮАР. Для президента страны Сирила Рамафосы главная задача сейчас – как можно больше нарастить экспорт в Китай местной сельскохозяйственной продукции, желательно – не просто зерна и мяса, а продуктов из них с добавленной стоимостью.

Во время его недавнего визита в Пекин Си Цзиньпин обещал ему, что Китай расширит доступ на свои рынки для африканской сельскохозяйственной продукции и освободит 33 страны от импортных тарифов. А также заявил, что Китай примет 60 тысяч африканских студентов. При этом китайцы и о своих интересах не забыли. За открытие китайского внутреннего рынка для южноафриканской продукции Рамофоса дал согласие на то, что ЮАР перейдет на китайскую спутниковую навигационную систему Beidou, и пригласил компанию по производству электромобилей BYD построить в Южной Африке производственный центр. Как-то это не сильно похоже на одностороннюю эксплуатацию Китаем природных богатств Африки. Второй устойчивый миф заключается в том, что якобы Китай намеренно загоняет африканские страны в «долговую ловушку», о чем на нынешнем саммите FOCAC даже говорил господин Гутерриш. Возражу, что, во-первых, основным кредитором Африки до сих пор является отнюдь не Китай, а западные страны, транснациональные корпорации и западные же многосторонние институты.