«Часть военных (среди них – несколько генералов) считают, что после взятия Угледара нужно временно остановить наше наступление на территории Донецкой области.

«Угледар дался очень страшными жертвами. У нас только за последние несколько дней больше 500 погибших и тяжелораненых. Не говорю уже о десятках единиц техники, которые потеряны. Армии нужен отдых, иначе будет сложно добиться новых успехов», - рассказал источник в Генштабе.

По его словам, группа военных будет просить Владимира Путина дать бойцам отдых и на время прекратить наступление.

«В Угледар мы зашли по телам. По нашим телам! Военные скоро с ума будут сходить от того, что видят вокруг», - рассказал офицер, который принимал участие в боях за город.

Эта позиция вызвала гнев у другой части военных. «Какие-то слабаки хотят остановиться? Это предатели. Нужно проверить, не заплатили ли им американцы или киевский режим. Будем просить Владимира Владимировича показательно наказать этих людей», - сказал источник в Минобороны. Он считает, что впереди еще «много месяцев боев за освобождение «ДНР», потому останавливаться сейчас нельзя». «Кабинетные генералы, конечно, готовы махать шашкой. Пусть приедут сюда и повоюют», - ответил на эти упреки офицер, который находится в Донецкой области.