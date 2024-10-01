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«Страшные жертвы»: военные просят Путина о передышке

20:10 3444

Среди российских военных возник раскол после окружения города Угледар Донецкой области Украины, пишут близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы.

«Часть военных (среди них – несколько генералов) считают, что после взятия Угледара нужно временно остановить наше наступление на территории Донецкой области.

«Угледар дался очень страшными жертвами. У нас только за последние несколько дней больше 500 погибших и тяжелораненых. Не говорю уже о десятках единиц техники, которые потеряны. Армии нужен отдых, иначе будет сложно добиться новых успехов», - рассказал источник в Генштабе.

По его словам, группа военных будет просить Владимира Путина дать бойцам отдых и на время прекратить наступление.

«В Угледар мы зашли по телам. По нашим телам! Военные скоро с ума будут сходить от того, что видят вокруг», - рассказал офицер, который принимал участие в боях за город.

Эта позиция вызвала гнев у другой части военных. «Какие-то слабаки хотят остановиться? Это предатели. Нужно проверить, не заплатили ли им американцы или киевский режим. Будем просить Владимира Владимировича показательно наказать этих людей», - сказал источник в Минобороны. Он считает, что впереди еще «много месяцев боев за освобождение «ДНР», потому останавливаться сейчас нельзя». «Кабинетные генералы, конечно, готовы махать шашкой. Пусть приедут сюда и повоюют», - ответил на эти упреки офицер, который находится в Донецкой области.

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