Cтрашные теракты в Израиле: Растет число жертв

*** 20:19



В результате стрельбы в Яффо (Тель-Авив) погибли три человека. По предварительной информации, речь идёт о теракте. Также ещё 3 раненых находятся в тяжелом состоянии, 4 в состоянии средней тяжести. Израильские силовики проводят массовые облавы в Бат-Яме и Тель-Авиве.

Стрельба произошла на фоне предупреждений израильской армии, которая призывает быть готовыми уйти в укрытия во время атаки Ирана (в ЦАХАЛ отметили, что атака может носить масштабный характер, и у армии не выйдет сбить все цели).

️В город Бат-Ям прибыл поезд с убитыми и ранеными. Убитых и раненых намного больше, чем сообщают официальные источники, утверждают израильские СМИ. Вероятно террористы расстреляли людей в трамвае, а потом вышли и расстреляли людей на остановке. Миллионы израильтян получили сигнал тревоги - немедленно войти в безопасное пространство.