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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Cтрашные теракты в Израиле: Растет число жертв

обновлено 20:53
20:53 4293

Четверо человек погибло в результате теракта в Яффо, пишут израильские СМИ.

*** 20:34

Террористы в Израиле уничтожены, сообщают зарубежные СМИ.

*** 20:19

В результате стрельбы в Яффо (Тель-Авив) погибли три человека. По предварительной информации, речь идёт о теракте. Также ещё 3 раненых находятся в тяжелом состоянии, 4 в состоянии средней тяжести. Израильские силовики проводят массовые облавы в Бат-Яме и Тель-Авиве.

Стрельба произошла на фоне предупреждений израильской армии, которая призывает быть готовыми уйти в укрытия во время атаки Ирана (в ЦАХАЛ отметили, что атака может носить масштабный характер, и у армии не выйдет сбить все цели).

️В город Бат-Ям прибыл поезд с убитыми и ранеными. Убитых и раненых намного больше, чем сообщают официальные источники, утверждают израильские СМИ. Вероятно террористы расстреляли людей в трамвае, а потом вышли и расстреляли людей на остановке. Миллионы израильтян получили сигнал тревоги - немедленно войти в безопасное пространство.

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