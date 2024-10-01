Россия догоняет Африку

В России начала обваливаться промышленность после роста ставок, ситуация хуже, чем в Африке, пишут оппозиционные российские СМИ. Индекс Russia PMI, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности, опустился ниже 50 пунктов – впервые с весны 2022 г. В сентябре он составил 49,5 пункта против 52,1 в августе.

Этот индикатор отражает изменение экономической активности по сравнению с предыдущим месяцем. 50 пунктов – пороговое значение: PMI ниже него указывает на сокращение активности, а выше – на ее рост. PMI в промышленности говорит о сокращении активности в сентябре впервые с апреля 2022 г., констатирует экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков.

Цифры свидетельствуют об окончании 28-месячного периода роста российского обрабатывающего сектора, говорится в комментарии S&P: сократились и выпуск, и новые заказы.

Помимо слабого спроса, отмечаются задержки в сроках поставок сырья и комплектующих, качество которых снова резко снизилось, перечисляет S&P причины спада. Стремительно растут издержки из-за инфляции и удорожания логистики, они в основном перекладываются на потребителей – темпы роста отпускных цен были максимальными почти за год.

Неудивительно, что ожидания на год вперед упали до 19-месячного минимума. Центробанк связывает начавшееся замедление экономики в первую очередь с проблемами на стороне предложения и поэтому повысил ключевую ставку до 19% и намерен довести ее до 20%, если не выше. Высокие ставки тоже усложняют жизнь бизнесу и сказываются на его ожиданиях.

По оценке ЦМАКП, предприятия обрабатывающей промышленности отдают на обслуживание кредитов уже четверть прибыли (до уплаты процентов). По уровню ставок Россия уже поравнялась с государствами-банкротами и странами третьего мира. Текущая ставка ЦБ РФ выше, чем в Замбии (13,5%), Гамбии (17%), Пакистане (17,5%) и приближается к уровню Анголы (19,5%). А ее дальнейший рост поставит Россию в один ряд с Зимбабве (20%) и Ливаном (20%).