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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

Международные авиалинии направились в Бакинский аэропорт для вынужденной посадки

22:52 1207

В связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратились в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку.

Самолет Boeing 787 авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявший рейс Варшава-Мумбаи, успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 21:47 по местному времени.

По той же причине капитан самолета Boeing 787 авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс Москва–Доха, запросил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту. Воздушное судно успешно приземлилось в 21:53.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев способен принимать любые воздушные суда, включая крупные лайнеры типа Airbus A-380. Аэропорт работает в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на запросы авиакомпаний и предоставляя все необходимые услуги для безопасного выполнения рейсов. Все службы аэропорта скоординированно действуют в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров.

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