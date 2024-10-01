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Прогноз Football Rankings: «Карабах» остановится в шаге от плей-офф Лиги Европы

Отдел спорта
23:19 116

Известный статистический футбольный портал Football Rankings по итогам 1-го тура основной стадии Лиги Европы сделал прогноз относительно того, какие команды выйдут напрямую в 1/8 финала, какие - сыграют в 1/16 финала, а какие - завершат свое выступление.

По мнению экспертов сайта, «Карабах» по итогам восьми туров займет 25-е место и остановится в шаге от выхода в плей-офф.

Компанию чемпиону Азербайджана среди неудачников составят «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Твенте» (Нидерланды), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Мальме» (Швеция), ФКСБ (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Эльфсборг» (Швеция), «Лудогорец» (Болгария) и РФШ (Латвия).

Интересно, что «Мальме», ФКСБ и «Эльфсборг» являются соперниками «Карабаха» в предстоящих матчах. С «Мальме» агдамцы сыграют уже в этот четверг. Игра состоится в Баку.

Напомним, что в 1-м туре «Карабах», играя с 7-й минуты в большинстве и имея огромное количество моментов, умудрился тем не менее крупно проиграть в Лондоне «Тоттенхэму» - 0:3.

На данный момент «Карабах» делит 34-35-е место с киевским «Динамо». На 36-м месте расположился стамбульский «Бешикташ».

Возвращаясь к прогнозу Football Rankings: по мнению портала, первые восемь мест займут «Лацио» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Атлетик» (Испания), «Реал Сосьедад» (Испания), «Лион» (Франция) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).

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