Россия не могла пройти мимо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «полном провале администрации (президента США Джо) Байдена на Ближнем Востоке» после ракетного удара Ирана по Израилю.

«Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику», - заявила Захарова.