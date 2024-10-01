Россия не могла пройти мимо
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «полном провале администрации (президента США Джо) Байдена на Ближнем Востоке» после ракетного удара Ирана по Израилю.
«Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику», - заявила Захарова.
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