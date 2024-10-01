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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

В России назвали «благородную» цель вторжения в Украину

00:23 705

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала госсекретаря Энтони Блинкена, назвавшего лживой поставленную российскими властями цель «денацификации» Украины. В этом контексте Блинкен вспомнил трагедию в Бабьем Яре и заявил, что Россия совершает преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов.

Захарова в ответ назвала Блинкена «подлецом».

«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра. Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», - написала Захарова в телеграме, добавив, что в США «стоят памятники фашистским коллаборационистам».

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