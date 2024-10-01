В России назвали «благородную» цель вторжения в Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала госсекретаря Энтони Блинкена, назвавшего лживой поставленную российскими властями цель «денацификации» Украины. В этом контексте Блинкен вспомнил трагедию в Бабьем Яре и заявил, что Россия совершает преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов.

Захарова в ответ назвала Блинкена «подлецом».

«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра. Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», - написала Захарова в телеграме, добавив, что в США «стоят памятники фашистским коллаборационистам».