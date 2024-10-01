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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур
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Ильхам Алиев о возвращении азербайджанцев в Зангезур

В МИД Азербайджана удивлены

00:58 281

Заявление помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафны Рэнд, сделанное 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению, о том, что «США продолжают рассматривать предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Нагорном Карабахе», вызывает удивление. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление помощника госсекретаря США, сделанному 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению.

«Примечательно, что, несмотря на масштабные преступления против человечности, совершенные Арменией в ходе военной оккупации азербайджанских территорий и массовые убийства азербайджанцев, американская сторона только сейчас говорит о важности устранения нарушений международного гуманитарного права. США на протяжении почти 30 лет закрывали глаза на преступления Армении.

Если американская сторона хочет продемонстрировать беспристрастность и справедливую позицию, она должна в первую очередь потребовать расследования многочисленных преступлений, совершенных Арменией, и привлечения виновных к ответственности перед законом.

В противном случае это не что иное, как одностороннее заявление, сделанное в результате армянской пропаганды, направленное на то, чтобы запутать международное сообщество и отвлечь внимание от грубого нарушения основных прав человека и свобод сотен тысяч азербайджанцев в ходе агрессии Армении», - отметил Гаджизаде.

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