Беззубый Иран хочет укусить
Этот момент рано или поздно должен был наступить: Ирану приходится отвечать за своих прокси. То, что когда-то считалось остроумным и эффективным «ассиметричным» решением в борьбе с Израилем и продвижением своих интересов в регионе, оборачивается уязвимым местом.
Использование военизированных группировок, продвигающих иранские интересы далеко за границами самого Ирана, является фирменной технологией Тегерана, добивающегося таким образом своего силового влияния на Ближнем Востоке и поддерживающего высокий градус противостояния Израилю как по его границам, так и в самой стране, сектор Газа с доминированием ХАМАС – наглядный пример.
Накачивая прокси финансами и оружием, Иран в то же время допускал высокую степень самостоятельности этих организаций, и это тоже казалось верхом мудрости: если ХАМАС и «Хезболла» научились сами прилично зарабатывать на палестинской теме и предпринимать атаки на израильтян, не согласуя каждый шаг с иранскими кураторами, тем лучше. Хуситы тоже кошмарят мореплавание в Красном море при общей поддержке Ирана, но в оперативном отношении совершенно самостоятельно.
В определенном смысле Тегеран нащупал возможности гибридной войны раньше, чем это сделала Москва. Война ведется чужими руками, собственные вооруженные силы не задействуются, кроме инструкторов-координаторов из спецслужб (в случае Ирана это «аль-Кудс» в структуре Корпуса стражей исламской революции) боевики, как и их вооружение и обучение, обходятся дешево, вербуются через отлаженную систему всепроникающей пропаганды, их атак можно ждать всегда и отовсюду.
При том, что все понимают роль, которую в жизнедеятельности таких группировок играет Иран, он все равно будто бы оказывается ни при чем в случае отдельных террористических вылазок.
Кстати, в истории с нападением 7 октября 2023 года так до конца и не выяснено, насколько непосредственно в процессе планирования и подготовки был задействован Иран. Но именно эта геноцидальная вылазка ХАМАС, шокировавшая весь мир, запустила процесс, который сейчас бумерангом прилетает по Ирану.
Израиль в полной мере ощутил угрозу своему существованию, потеряв полторы тысячи человек убитыми и заложниками. Показательно зверские убийства, призванные устрашить израильтян, включили у них режим выживания, отчаянной борьбы за жизнь, а следовательно, неутомимой борьбы за смерть всех, от кого исходит угроза. Не наказать ХАМАС, а уничтожить ХАМАС, не осадить «Хезболлу», а нанести ей непоправимый урон. Если по ходу будут ликвидированы какие-то иранские «специалисты» - тем лучше. Сопутствующие жертвы – неприятно, но неизбежно. Если не проделать эту страшную работу, по итогу жертв выйдет больше.
Иран оказался в ситуации, когда он вроде должен включиться в драку на стороне своих, и он даже угрожал устами аятоллы чем-то таким после ликвидации 31 июля в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, но все угрозы оставались на риторическом уровне, вызывая насмешки у противников и недоумение у сторонников.
После смерти Хасана Насраллы уже даже неудобно было не предпринять чего-нибудь устрашающего. Но степень устрашения легко регулируется, как было 14 апреля: ракеты и дроны в отместку за гибель в Дамаске группы генералов и офицеров «аль-Кудс» полетели куда-то в пустыню, да и те в подавляющем большинстве были сбиты американцами и британцами далеко до израильского воздушного пространства.
В этот раз решили действовать внушительнее, но первоначальная информация о полутысяче запущенных ракет и большом количестве пораженных объектов не подтверждается. Ответ, которого так не хотели и до последнего избегали в Тегеране, но буквально обрекли себя на него, будет, несомненно, более впечатляющим: огромное превосходство Израиля в военно-техническом уровне никуда не делось. Как и активная военная поддержка со стороны США и других западных союзников.
Иран по-прежнему остается и еще долго будет оставаться проблемой как для себя, так и для всего региона. Но когда у него вырваны ядовитые зубы – организованные прокси - его укусы уже не могут нанести прежний ущерб, хотя единичные атаки фанатиков будут, увы, продолжаться. Израиль отныне будет делать все, чтобы проиранские группировки больше не выросли до недавних размеров. Никто не хочет больше рисковать.