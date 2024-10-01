Беззубый Иран хочет укусить

Этот момент рано или поздно должен был наступить: Ирану приходится отвечать за своих прокси. То, что когда-то считалось остроумным и эффективным «ассиметричным» решением в борьбе с Израилем и продвижением своих интересов в регионе, оборачивается уязвимым местом. Использование военизированных группировок, продвигающих иранские интересы далеко за границами самого Ирана, является фирменной технологией Тегерана, добивающегося таким образом своего силового влияния на Ближнем Востоке и поддерживающего высокий градус противостояния Израилю как по его границам, так и в самой стране, сектор Газа с доминированием ХАМАС – наглядный пример.

Накачивая прокси финансами и оружием, Иран в то же время допускал высокую степень самостоятельности этих организаций, и это тоже казалось верхом мудрости: если ХАМАС и «Хезболла» научились сами прилично зарабатывать на палестинской теме и предпринимать атаки на израильтян, не согласуя каждый шаг с иранскими кураторами, тем лучше. Хуситы тоже кошмарят мореплавание в Красном море при общей поддержке Ирана, но в оперативном отношении совершенно самостоятельно. В определенном смысле Тегеран нащупал возможности гибридной войны раньше, чем это сделала Москва. Война ведется чужими руками, собственные вооруженные силы не задействуются, кроме инструкторов-координаторов из спецслужб (в случае Ирана это «аль-Кудс» в структуре Корпуса стражей исламской революции) боевики, как и их вооружение и обучение, обходятся дешево, вербуются через отлаженную систему всепроникающей пропаганды, их атак можно ждать всегда и отовсюду. При том, что все понимают роль, которую в жизнедеятельности таких группировок играет Иран, он все равно будто бы оказывается ни при чем в случае отдельных террористических вылазок.

Кстати, в истории с нападением 7 октября 2023 года так до конца и не выяснено, насколько непосредственно в процессе планирования и подготовки был задействован Иран. Но именно эта геноцидальная вылазка ХАМАС, шокировавшая весь мир, запустила процесс, который сейчас бумерангом прилетает по Ирану. Израиль в полной мере ощутил угрозу своему существованию, потеряв полторы тысячи человек убитыми и заложниками. Показательно зверские убийства, призванные устрашить израильтян, включили у них режим выживания, отчаянной борьбы за жизнь, а следовательно, неутомимой борьбы за смерть всех, от кого исходит угроза. Не наказать ХАМАС, а уничтожить ХАМАС, не осадить «Хезболлу», а нанести ей непоправимый урон. Если по ходу будут ликвидированы какие-то иранские «специалисты» - тем лучше. Сопутствующие жертвы – неприятно, но неизбежно. Если не проделать эту страшную работу, по итогу жертв выйдет больше. Иран оказался в ситуации, когда он вроде должен включиться в драку на стороне своих, и он даже угрожал устами аятоллы чем-то таким после ликвидации 31 июля в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, но все угрозы оставались на риторическом уровне, вызывая насмешки у противников и недоумение у сторонников.