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Экс-«министра» сепаратистов нашли с пулей в голове

01:17 2088

В Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден так называемый бывший «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» сепаратистов «ЛНР» Константин Завизенов. Об этом сообщают российские СМИ.

Константин Завизенов

Константин Завизенов родился в Перми, закончил Пермский государственный технический университет. В двухтысячных работал в инвестиционных департаментах Минэнерго, Минпромэнерго и концерне «Росэнергоатом», входящем в корпорацию «Росатом», которую в те годы возглавлял нынешний замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

С 2010 по 2016 год был директором по управлению рисками в «Интер РАО ЕЭС» — крупнейшей в России энергетической компании, которую в 2010 году возглавил Борис Ковальчук — сын близкого друга президента России Владимира Путина Юрия Ковальчука. Ему было 50 лет.

По данным источника российских СМИ, тело Завизенова было найдено в Истринском районе на участке в его загородном доме. Он скончался от ранения в голову. Прибывшие на место происшествия полицейские застали в доме его несовершеннолетнего сына, несколько охотничьих ружей. По словам ребенка, отец пил водку и беседовал с ним о жизни. Потом он планировал уехать спать в отель, а на утро забрать ружья и ехать на охоту.

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