Российские оборонные заводы столкнулись с нехваткой работников

Оборонные предприятия России сталкиваются с острой нехваткой кадров и пытаются привлечь работников высокими зарплатами, обучением и вахтовым методом работы. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», проанализировавшая около 90 тысяч вакансий, размещенных оборонными заводами на сайтах по поиску работы за период с 15 августа по 15 сентября.

Особенно острый дефицит наблюдается среди инженеров, токарей и операторов программируемых станков. В попытке привлечь этих специалистов предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предлагают зарплаты, которые в три-четыре раза превышают средние показатели по региону. Кроме того, некоторые заводы готовы обучать новых сотрудников, обеспечивая их необходимыми навыками.

Одним из решений проблемы кадрового дефицита стал вахтовый метод работы. В первой половине 2024 года медианная зарплата для вахтовиков составила 152 тысячи рублей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. С января по июль количество вакансий с вахтовым методом работы увеличилось на 460,5 тысячи (рост составил 32%).

Однако работа по вахтовому методу зачастую предполагает отсутствие полноценного отдыха. Работники трудятся по 11 часов в день шесть или семь дней в неделю. Только в таком режиме они могут рассчитывать на зарплату в 150-200 тысяч рублей в месяц. При этом сверхурочная работа на предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы, является законной.

По состоянию на конец сентября, лидером по количеству вакансий стал концерн «Калашников», разместивший более 500 объявлений о найме. Особенно остро сотрудники требуются в Москве, Московской и Свердловской областях.

Проблема нехватки кадров на предприятиях военно-промышленного комплекса России, работающих в усиленном режиме из-за войны в Украине, проявилась еще в начале 2023 года. Это было связано как с мобилизацией, так и с массовым оттоком граждан за границу.

В июне этого года вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что дефицит рабочих рук на военных заводах достиг 160 тысяч человек. По его словам, за менее чем полтора года предприятия, производящие оружие для российской армии, уже наняли 520 тысяч работников, однако потребность в кадрах остается высокой.