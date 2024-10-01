Как прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США

Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль сам должен решать, наносить ли удар по Ирану: «Это зависит от Израиля, от того, что, по его мнению, требуется для обеспечения безопасности своей страны. Мы должны поддерживать наших союзников, где бы они ни находились, когда они сражаются с плохими парнями».

Дебаты напарников Камалы Харрис и Дональда Трампа стартовали с рукопожатия. Изначально они обсудили внутренние проблемы США, в том числе ураган «Хелен», который обрушился на юго-восточные штаты. После Уолц и Вэнс озвучили свою позицию относительно последних событий на Ближнем Востоке.

Кандидаты в вице-президенты США от демократов и республиканцев Тим Уолц и Джей Ди Вэнс провели единственные дебаты во время предвыборной гонки. В ходе них они обсудили войну на Ближнем Востоке, взаимные удары Израиля и Ирана, один из которых произошел незадолго до их встречи.

В то же время Тим Уолц, отвечая на вопрос, одобрил бы он удар Израиля по Ирану, раскритиковал Дональда Трампа за его «поворот к Владимиру Путину и за выход Соединенных Штатов из соглашения о недопущении создания Ираном ядерного оружия, заключенного в 2015 году. «Иран сейчас ближе к созданию ядерного оружия, чем был раньше, из-за неграмотного руководства Дональда Трампа».

Джей Ди Вэнс возразил, что Трамп во время своего президентства сделал мир «стабильнее и безопаснее», поскольку он создал эффективную систему сдерживания, при которой «люди боялись переступить черту».

Союзники США «понимают, что Дональд Трамп непостоянен», - отметил Уолц. «Он пойдет к тому, кто больше всего польстит ему», - считает он.

Отвечая на вопрос ведущей, которая напомнила, что Вэнс однажды назвал Трампа «американским Гитлером», который не годится для управления страной, а также в 2020 году счел его экономическую программу проваленной, кандидат в вице-президенты США от республиканцев заявил, что прежде резко критиковал Дональда Трампа из-за ложных публикаций в СМИ. Она спросила: «Вы изменили многие свои взгляды, чтобы соответствовать взглядам Трампа. Если станете вице-президентом, почему американцы должны быть уверены, что вы будете давать Дональду Трампу советы, которые ему нужно услышать, а не те, которые он хочет слышать?»

«Я всегда очень открыт и, конечно, в чем-то я не соглашался с президентом [Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа. Я ошибался в первую очередь потому, что верил некоторым материалам СМИ, которые оказались бесчестными выдумками», — сказал он.

Уолц, говоря о беспорядках 6 января 2021 года, заявил что республиканцы и демократы в США на грядущих президентских выборах должны разрешить все свои разногласия путем голосования на избирательных участках, после чего пожать друг другу руки и не оспаривать победу одержавшей верх сторон: «Спустя четыре года мы в той же ситуации. Я думаю, что, когда это закончится, нам надо будет пожать руки и оставить победу победителю. Это раздирает нашу страну на части и это нужно прекратить».

В то же время Вэнс уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он оспаривать результаты ноябрьских всеобщих выборов, если проиграет на них вместе с Трампом: «Президент Трамп сказал, что в 2020 году были проблемы, и я считаю, что мы должны решать эти вопросы, мирно обсуждать их в публичном пространстве…»

Вопросы по Украине на дебатах не прозвучали. Кандидаты в вице-президенты США согласились, что поддержка союзников является необходимой.

Дональд Трамп уже похвалил своего напарника за «отлично» проведенные дебаты: «Отличная работа, Джей Ди! Мы снова сделаем Америку великой!» - написал Трамп во вторник на своей странице в социальной сети Truth Social. Он убежден, что Вэнс «разгромил» своего соперника. «Уолц - это катастрофа с низким IQ, почти как Камала. Наша страна никогда не оправится, если к власти придет администрация этих двоих. Вы можете вообразить себе их, представляющих наши интересы, стоя рядом с жесткими иностранными лидерами? Я не могу!» - добавил Трамп.

Журналист Такер Карлсон, комментируя состоявшиеся теледебаты, заявил, что будущее Республиканской партии за Вэнсом: «Самый очевидный вывод после этих дебатов заключается в том, что будущее Республиканской партии - это Джеймс Дэвид Вэнс. Так выглядит будущее. Так выглядит направление, в котором движется партия». Журналист считает, что демократ Уолц не справился с дебатами и «проявил себя настолько плохо, насколько только можно было». Карлсон убежден, что претендующая на высший государственный пост Камала Харрис «пожалеет о своем выборе» напарника по предвыборной гонке после сегодняшнего вечера.

NBC News отметил, что в целом дебаты прошли в довольно дружелюбной атмосфере. Политики старались не нападать друг на друга, а критиковали кандидатов в президенты. The New York Times считает, что в начале дебатов Уолц был не очень уверенным, но затем исправился. Журналисты издания также обратили внимание, что Вэнс «не казался огнедышащим» (как все ожидали), а наоборот, был даже вежливым.

СМИ подчеркнули, что в целом эти дебаты вряд ли повлияют на выборы — обычно для американцев кандидатуры на пост вице-президента не являются решающим фактором.