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Иран готовится к новым атакам на Израиль
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Иран готовится к новым атакам на Израиль

«Хезболла» заявила о боях с израильской армией

08:40 2861

Ливанское движение «Хезболла» заявило о боевых столкновениях с военнослужащими израильской армии в приграничном населенном пункте Эль-Адиса на юге Ливана.

«Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду, 2 октября 2024 года, столкнулись с отрядом пехоты израильского противника, пытавшимся проникнуть в город Эль-Адиса со стороны Халлет-эль-Махафера», - говорится в заявлении движения.

«Хезболла» утверждает, что подразделение израильской армии было вынуждено отступить из-за понесенных потерь.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что вскоре после 07:00 по местному времени ракета, выпущенная «Хезболлой» из Ливана, разорвалась на открытой местности в центре Израиля.

Израильские СМИ пишут, что в ночь на 2 октября ВВС ЦАХАЛ нанесли новые удары по целям в Бейруте.

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