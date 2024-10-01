Взрывы прогремели у посольства Израиля в Дании
09:44 642
Два взрыва прогремели недалеко от посольства Израиля в Хеллерупе, к северу от Копенгагена, сообщила полиция в соцсети X.
По данным полиции, никто не пострадал. Начато расследование. «Возможная связь с посольством Израиля, находящимся в этом районе, расследуется», — говорится в сообщении.
Посольство расположено на улице Лундевангсвей в Хеллерупе. В этом же районе находятся дипмиссии Ирана, Турции, Румынии и Таиланда.
Комментариев от МИД Израиля пока не поступало.
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